Nel corso di un'intervista rilasciata a Relevo, Giovanni Branchini, uno dei rappresentanti di Ronaldo il Fenomeno all'epoca della rottura con il Barcellona, che poi si risolse con l'approdo del brasiliano all'Inter, ha raccontato il finale di quel tira e molla estenuante tra le parti: "Ricordo che Gaspart (il presidente dei blaugrana nel 1997, ndr) ci inseguiva su e giù per le scale, insistendo perché riprendessimo le trattative - il suo ricordo -. Ma, ripeto, la situazione era così da sei mesi. Semplicemente non rispettavano l'accordo, e non c'era più margine di manovra. Ronaldo era informato su tutto, anche della sua partenza per Milano; ci diede subito il via libera. Ho rivisto Gaspart più spesso, mentre Núñez non l'ho più rivisto. Quella politica spregiudicata del Barcellona in materia di immagine e diritti fiscali ha portato a molti problemi. Era un modus operandi che, non so, forse derivava dal sentirsi intoccabili. C'è stata una mancanza di prudenza, senza dubbio".