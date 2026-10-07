Sarà domani il giorno della firma col Bologna di Matteo Darmian. Secondo Gianlucadimarzio.com, nelle prossime ore è attesa la chiusura per il tesseramento in rossoblu dell'esterno destro ex Inter. Darmian si è allenato negli ultimi giorni con il gruppo di Raffaele Palladino, dopo l'infortunio di Emil Holm e la necessità di rafforzare la difesa. Dopo aver giocato 218 partite con la maglia dell'Inter, Darmian si appresta a ripartire da Bologna; e il prossimo 17 ottobre, al Dall'Ara, ci sarà lo scontro diretto col suo recente passato...