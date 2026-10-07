Sarà domani il giorno della firma col Bologna di Matteo Darmian. Secondo Gianlucadimarzio.com, nelle prossime ore è attesa la chiusura per il tesseramento in rossoblu dell'esterno destro ex Inter. Darmian si è allenato negli ultimi giorni con il gruppo di Raffaele Palladino, dopo l'infortunio di Emil Holm e la necessità di rafforzare la difesa. Dopo aver giocato 218 partite con la maglia dell'Inter, Darmian si appresta a ripartire da Bologna; e il prossimo 17 ottobre, al Dall'Ara, ci sarà lo scontro diretto col suo recente passato...

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mer 07 ottobre 2026 alle 13:04
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.