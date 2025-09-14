Dopo la clamorosa qualificazione in Champions League ottenuta agli spareggi contro il Celtic, l'Almaty continua a correre in campionato. Successo di misura, questo pomeriggio, contro l'Aktobe. I kazaki, che sfideranno l'Inter il 5 novembre a San Siro, conquistano tre punti fondamentali grazie al gol del gioiellino Satpaev, classe 2008 e già acquistato dal Chelsea per la prossima stagione.

Dom 14 settembre 2025
Niccolò Anfosso
