L'RB Lipsia, una delle avversarie dell'Inter nella fase campionato della Champions League, volta pagina e saluta l'allenatore Marco Rose. Il tecnico è stato infatti esonerato dopo la sconfitta patita dai Roten Bullen nel match di Bundesliga contro il Borussia Moenchengladbach, pagando un sesto posto che non basterebbe per centrare la qualificazione alla prossima Champions. Anche i suoi collaboratori Alexander Zickler, Marco Kurth e Frank Geideck hanno lasciato il club, insieme a Frank Aehlig, responsabile della prima squadra.

Queste le parole del direttore generale Marcel Schäfer: "Abbiamo creduto nella nostra collaborazione con Marco e il suo team per molto tempo e, fino ad ora, abbiamo fatto di tutto per cambiare le cose insieme. Visti gli sviluppi e la continua mancanza di risultati, siamo tutti fermamente convinti che abbiamo bisogno di nuovi impulsi per il resto della stagione, al fine di raggiungere i nostri obiettivi per la stagione".