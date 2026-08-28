Gianfranco Zola, intervistato da La Repubblica, ha commentato il sorteggio della prima fase di Champions League, soffermandosi in particolar modo sul percorso dell'Inter e sui punti possibili di Lautaro e compagni nelle prime 8 partite.

"Vedere Mourinho contro Inter e Roma è molto, ma molto suggestivo. Rivederlo all'Olimpico sarà speciale, per usare un termine che a lui piace - le sue parole -. In questi primi due anni sono serviti sedici punti per piazzarsi tra le prime otto e andare direttamente agli ottavi. Ho fatto due conti, come fossero chiacchiere al bar, e secondo le mie proiezioni l'Inter li può fare. In casa ha tre partite alla portata e in trasferta due le può vincere".