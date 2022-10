Leroy Sané potrebbe bruciare le tappe e tornare in campo in tempi record dopo l'infortunio muscolare dei giorni scorsi. L'attaccante del Bayern Monaco, come riporta via Twitter il giornalista di TZ Philipp Kessler, l'ex Manchester City è tornato ieri sul campo di allenamento di Säbener Straße solo cinque giorni dopo l'infortunio per una sessione di corsa leggera. Secondo Kicker, si respira fiducia per un recupero immediato del calciatore, che potrebbe tornare a disposizione di Julian Nagelsmann per l'incontro con l'Inter del prossimo primo novembre.