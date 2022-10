Lucidità per il giovane classe 2002 Pedri. Non solo in campo ma anche nelle dichiarazioni. Il talento del Barcellona ha mostrato grande maturità in zona mista, commettendo la sconfitta con il Bayern e la conseguente uscita di scena dalla Champions League: "È un fallimento, non meritavamo di passare il turno di Champions League. Provo molta tristezza e senso di colpa, è stata colpa nostra, abbiamo ancora molto margine di miglioramento per competere in Champions League, ma purtroppo non è accaduto quest'anno".