Il rush finale di stagione per l'Atletico Madrid prevede due obiettivi: qualificarsi alla prossima Champions e arrivare in fondo a questa edizione dopo aver strappato il pass per i quarti di finale battendo l'Inter ai calci di rigore dopo un doppio confronto tiratissimo. Se il prossimo ostacolo in campionato è il Villarreal fuori casa, in Europa i colchoneros sfideranno il Borussia Dortmund, squadre che evoca dolci ricordi ad Axel Wistel: "Sarà una gara molto speciale per me, lì ho degli amici come Reus, ad esempio. il riferimento è la partita con l'Inter, dovremo lottare fino alla fine", ha spiegato il belga, parlando ai canali ufficiali del club dopo aver ricevuto il premio di 'Jugador Cinco Estrellas' del mese di marzo dai suoi tifosi.