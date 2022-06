"Prima chiacchierata piacevole, ci riaggiorneremo. Se può andare all’Inter? Discorso da rivedere in futuro". Così Stefano Antonelli, agente di Destiny Udogie, ha definito il summit nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione. Un blitz inatteso in cui la dirigenza nerazzurra ha mostrato il proprio gradimento nei confronti del 19enne esterno sinistro nativo di Verona, iniziando così a seminare in vista di un eventuale interesse più concreto. Ad oggi, con la trattativa per Raoul Bellanova in via di definizione con il Cagliari, l'Inter non ha bisogno di un nuovo esterno (tra l'altro, poiste le basi per l'arrivo di Andrea Cambiaso dal Genoa). Però, qualora Denzel Dumfries venisse ceduto (Manchester United e altre società di Premier League interessate), non è escluso che la società nerazzurra possa virare proprio su Udogie.