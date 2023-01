Le prestazioni ottime di questa prima parte di stagione sembrano aver convinto l'Inter a tentare il rinnovo per Edin Dzeko . L'attaccante bosniaco, esattamente come lo scorso anno, si sta confermando un elemento chiave per Simone Inzaghi, dimostrando ancora tanta voglia di incidere nonostante la carta d'identità dica quasi 37 anni.

Secondo quanto appurato dalla nostra redazione, in programma a febbraio un appuntamento tra l'agente Lucci e l'a.d. Marotta proprio per provare a trovare la quadra in chiave rinnovo. Il club non vuole andare oltre un'offerta annuale di 4 milioni più bonus, mentre è confermata da ambo le parti la voglia di continuare insieme. L'accordo è possibile, proprio con i bonus che potrebbero giocare un ruolo decisivo.

