L'Inter non può ancora programmare con sicurezza la prossima stagione perché non conosce ancora l'esito di quella attuale, in particolare se parteciperà o no alla prossima Champions League. Un dettaglio che nelle strategie di mercato fa tutta la differenza. Per questa ragione, non rimanendo con le mani in mano, la dirigenza nerazzurra sta valutando diverse opzioni, i classici piani A, piani B e via dicendo. Un reparto che potrebbe subire delle variazioni è quello offensivo, dove salvo offerta irrinunciabile l'unico sicuro di rimanere è Lautaro Martinez. Tra i nomi sul taccuino degli uomini mercato di Viale della Liberazione figura ancora un vecchio pallino, che in questa stagione ha confermato le sue qualità: M'Bala Nzola.

Il centravanti dello Spezia, classe '96, ha dimostrato di poter fare la differenza in Serie A (13 gol in questo campionato), in virtù anche di un fisico robusto e di mezzi atletici oltre la media. In grado di fare reparto da solo, ha alcune caratteristiche che ricordano, con le dovute proporzioni, Romelu Lukaku, oltre ovviamente al piede mancino. Il Gruppo Branchini e Associati, che lo ha preso in procura nei mesi scorsi, l'ha proposto a diversi club compresi i nerazzurri, che comunque già lo seguivano da tempo. Non ci sono invece conferme sull'interesse della Lazio. Nzola piace anche a José Mourinho, al quale ricorda quel Didier Drogba che proprio il portoghese portò al Chelsea dal Marsiglia, prima che diventasse un bomber di livello mondiale.

Naturalmente, sul futuro della punta di origini angolane peserà l'esito dell'attuale stagione con lo Spezia, che comunque gli ha già offerto il rinnovo fino al 2025 (l'attaccante però temporeggia). In caso di malaugurata retrocessione della squadra ligure verrebbe ceduto a un prezzo di saldo e a questo l'Inter potrebbe farci un pensiero concreto. Ovviamente, ad oggi non c'è alcuna trattativa, ma il nome di Nzola va iscritto alla lista degli attaccanti presi in considerazione dai nerazzurri per la prossima stagione.

