In principio fu Romelu Lukaku, poi fu il turno di Cesare Casadei. E domani sembra che tocchi a Denzel Dumfries. Insomma, il nuovo corso del Chelsea firmato Tod Boehly si è intrecciato in modo evidente con le strategie nerazzurre e il tassametro è destinato a correre ancora. Perché in attesa di capire se i Blues sferreranno l'attacco per l'esterno olandese e accorderanno un secondo anno di prestito per il centravanti belga, un altro giocatore dell'Inter potrebbe finire nel loro mirino la prossima estate.

Tutto parte dal contratto di NGolo Kanté, in scadenza di contratto a giugno 2023, non rinnoverà e lascerà vacante un posto significativo a centrocampo che necessariamente andrà riempito la prossima estate. La prima scelta in questo momento è l'argentino Alexis Mac Allister, già noto in Inghilterra per essere un punto fermo del Brighton ma esploso letteralmente in Qatar, dove ha dimostrato di poter fare la differenza anche ad alto livello. Se però le Seagulls non fossero così disponibili a trattare, ecco che il Chelsea volgerebbe il proprio sguardo a Milano, tornando su un percorso già ampiamente battuto ambo i lati negli ultimi mesi.