Reduce dalla prima esperienza professionistica allo Spezia, dove ha giocato con una certa continuità ed è riuscito a segnare tre reti, Francesco Pio Esposito è pronto per una nuova tappa di questo inizio carriera. Il tutto, partendo da un presupposto: l'Inter crede fortemente in lui, lo considera un predestinato e non è escluso che, come appurato da FcInterNews.it, per decidere con calma cos'è meglio per lui venga inizialmente portato in ritiro con la prima squadra.

Per il minore dei tre fratelli Esposito, classe 2005, al momento si prospettano due strade: un'altra stagione in Serie B, magari in una squadra che possa navigare da metà classifica in su e non rischi di rimanere invischiata nella lotta per salvarsi. Oppure una Serie A medio-bassa, come può essere una neopromossa o una che ha chiuso l'attuale campionato nella colonna di destra della classifica.

Sicuramente per Francesco Pio gli estimatori non mancano, perché la sensazione è che sia un diamante grezzo. Non è un caso se venga spesso inserito come contropartita nelle trattative dell'Inter, che però non vuole assolutamente perderne il controllo. Per questa ragione la decisione sul suo conto verrà ponderata con molta attenzione affinché si scelga il progetto sportivo più adatto alla sua crescita.