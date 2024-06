Giovanni Di Lorenzo vuole lasciare Napoli. Ma Aurelio De Laurentiis vuole trattenere il suo capitano, sperando che l'arrivo in panchina di Antonio Conte lo convinca a fare retromarcia. In quella che si preannuncia essere una possibile telenovela dell’estate, con quindi svariati e differenti epiloghi, l’Inter al momento non è coinvolta. O meglio, è vero che i nerazzurri avevano fatto un sondaggio per il calciatore, ma per ora non sono andati oltre. In più prima dovrà sicuramente essere risolta la questione Denzel Dumfries.

Secondo le indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe al momento la squadra che si è mossa con maggiore concretezza sul laterale, ma chi vorrà provare a mettere sotto contratto il capitano degli azzurri, che il prossimo agosto compirà 31 anni, dovrà pagare – secondo quanto appurato da FcInterNews.it - ben 30 milioni di euro ai partenopei. Una cifra molto elevata, proprio per scoraggiare tutte le eventuali pretendenti del calciatore e accontentare Conte, che ha espressamente richiesto la permanenza di Di Lorenzo a Castel Volturno.

