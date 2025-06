Domani sarà il giorno del vertice tra l'Inter e Simone Inzaghi, decisivo per capire quale sarà il futuro del tecnico piacentino e della panchina nerazzurra. Qualora si optasse per una separazione, sono quattro - scrive La Gazzetta dello Sport - le piste che la dirigenza interista sta prendendo in considerazione: la prima opzione sul tavolo di Marotta e Ausilio è Cesc Fabregas, reduce da una grande annata a Como in cui ha centrato il piazzamento a metà classica e valorizzato tanti giovani (su tutti Paz, Diao, Fadera, Perrone, Da Cunha e Valle), promuovendo un bel gioco con il 4-2-3-1. E c'è un altro dettaglio da non sottovalutare, ovvero le parole al miele spese recentemente per il club nerazzurro: "Dell’Inter mi piace tutto, dalla struttura alla squadra. In Italia non è facile vincere le partite, ha un modo di attaccare diverso dagli altri".

Dietro lo spagnolo c'è Roberto De Zerbi, reduce dal secondo posto col Marsiglia: a Milano ritroverebbe Luis Henrique, esterno che ha avuto il merito di volorizzare all'OM. A chiudere la lista di papabili ci sono i due ex nerazzurri Cristian Chivu e Patrick Vieira, secondo la rosea più defilati rispetto a Fabregas e De Zerbi: entrambi arrivano da due salvezze conquistate con Parma e Genoa e hanno il vantaggio di conoscere bene l'ambiente interista.

