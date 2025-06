Resta o se ne va? Per discutere del futuro di Simone Inzaghi, la Gazzetta dello Sport ha interpellato Fabio Capello, uno che proprio come il tecnico dell'Inter ha perso due finali di Champions League, vincendone però anche una.

Capello, come legge lei quelle parole dopo la finale?

"Prima le dico cosa avrei detto io: “Il Mondiale per club ci offre subito un’occasione, vogliamo rifarci e lavoreremo per questo”. Se invece un allenatore risponde come ha risposto Inzaghi, allora c’è qualcosa di strano. Mi sembrano un po’ l’anticamera di un addio".

Nei panni di Inzaghi, cosa farebbe Capello?

"Chiamerei Marotta: “Ditemi dove devo firmare e andiamo avanti insieme”".

Se non sarà Inter, sarà Al Hilal...

"E dunque si tratterebbe di una questione economica. Perdi la seconda finale di Champions in tre stagioni e vai in Arabia dove ti ricopriranno d’oro. La rabbia e la delusione per il brutto ko con il Psg possono giustificare la voglia di cambiare aria, ma se riparti da lì... Più che altro, valuterei un altro aspetto. Il rapporto con i tifosi. Siamo sicuri che il feeling rimarrà lo stesso dopo Monaco?".

E se Inzaghi decidesse di rimanere all’Inter? Da che cosa dovrebbe ripartire?

"Nell’immediato, dalla rabbia per aver perso così la seconda finale di Champions della carriera. Più in generale, invece, direi che Inzaghi potrà ricominciare dai quattro anni passati in nerazzurro. Anni durante i quali ha costruito un gruppo forte, capace di scalare per due volte una montagna ripidissima come la Champions. Simone dovrà fare tesoro di questa esperienza e concentrarsi sul campionato. Ma continuando a non scegliere".

In caso di addio di Inzaghi, cosa si aspetta dall’Inter?

"Marotta non si farebbe trovare sorpreso, un piano B lo avrà studiato senz’altro. Chiunque dovesse arrivare, dovrebbe essere in grado di maneggiare un materiale particolare, modellato sul 3-5-2 di Inzaghi".