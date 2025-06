Paolo Condò ha scritto per oggi un editoriale sul Corriere della Sera che ha come argomento principale la situazione all'Inter. "Il primo mistero da analizzare è da dove sia arrivata la non-prestazione dell’Inter, un buco nero di gambe e di testa privo di qualsiasi avvisaglia. Il secondo discorso riguarda la serie A, e il fatto che negli ultimi 15 anni — dal Triplete di Mourinho in poi — le nostre squadre abbiano raggiunto quattro volte la finale, due la Juve e due l’Inter, senza mai vincerla. È come se andassimo a sbattere contro un soffitto di vetro: con i nostri budget riusciamo, a prezzo di memorabili imprese, ad arrivare ogni tanto al penultimo gradino. Ma l’ultimo ci è precluso, vincono solo i big spender: i club che hanno battuto Juve e Inter sono Barcellona, Real Madrid, Manchester City e Psg".

"Il dilemma riguarda il futuro di Inzaghi, molto deludente a Monaco ma il cui bilancio nerazzurro resta apprezzabile - si legge ancora - si può discutere se uno scudetto e due finali di Champions siano poco o tanto, non il miglioramento che tutti i giocatori hanno avuto sotto la sua guida. E questo conta, per un allenatore e per la società che ne raccoglie i frutti. La gestione di quest’improvvisa offerta araba è stata un po’ raffazzonata, la vera questione è se la nuova filosofia di mercato di Oaktree sia nelle sue corde. Abbiamo già detto che Simone sa migliorare i giocatori. Bisogna capire se ne ha voglia".