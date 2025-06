Grandissimo gesto da parte di Lucas Hernandez, difensore del Paris Saint-Germain neo-campione d'Europa. Parlando ai microfoni de L'Equipe, il fratello del milanista Theo ha avuto un pensiero per il suo connazionale Benjamin Pavard, uscito pesantemente sconfitto dalla contesa di sabato: "Ho parlato al telefono con Benjamin domenica mattina e vorrei dire qualche parola su di lui: è il mio migliore amico nel calcio. So cosa ha fatto per riprendersi dall'infortunio alla caviglia e giocare questa finale".

Hernandez prosegue nel suo messaggio nei confronti di Benji: "Immagino quanto sia difficile perdere una finale, ma voglio togliermi il cappello davanti a lui, perché sono orgoglioso di quello che ha fatto. È importante per me dirlo. Non vedo l'ora di rivederlo in Nazionale".

