Tra i tanti tifosi vip che hanno seguito l'Inter per la finale di Champions League c'è Fabio Fognini, tennista italiano che ha postato la propria delusione sui canali social. "Nello sport - si legge - si vince e si perde. Purtroppo questa finale è andata male, come nessun tifoso si aspettava. Ma sono le esperienze che rimangono nel cuore e che ci insegnano com’è la vita…".

"Ma l’amore per questi colori resta immenso, oggi più di ieri - continua Fognini - Ho incontrato tanti tifosi fantastici che, come me, non smetteranno mai di supportare l’Inter. Complimenti al PSG per una vittoria super meritata. Si cade, ci si rialza. Sempre Forza Inter".