Dal ritiro della Nazionale francese a Clairefontaine, l'attaccante dell'Olympique Lione Rayan Cherki ha commentato l'esito della finale di Champions League in conferenza stampa elogiando il Paris Saint-Germain per la mostruosa prova che gli è valsa un successo schiacciante sull'Inter: "Sono stati impressionanti dall'inizio alla fine, l'Inter non ha visto la luce, è stato molto complicato per loro. I nostri giocatori francesi, i nostri compagni di squadra, sono stati molto bravi. Il loro pressing mi ha scioccato".

Insieme a lui è interventuo anche Manu Kone, centrocampista della Roma, che ovviamente si sofferma anche lui sulla finale di Monaco: "Come giocatore della Roma conosco un po' l'Inter, è una squadra molto forte e averla schiacciata in questo modo è stato scioccante. Fare cinque gol a zero all'Inter non è cosa da poco. Il PSG è una squadra molto forte, ha giocato una grande partita. Molte squadre in Europa prenderanno ispirazione dal PSG", conclude.