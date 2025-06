L'eliminazione per mano dell'Inter fatica ad andare giù ad Alphonso Davies, esterno del Bayern Monaco. Il giocatore canadese era presente all'Allianz Arena dove è stato costretto ad assistere da spettatore alla gara tra Paris Saint-Germain e Inter, prima della quale è stato avvicinato da alcuni tifosi soprattutto dei nerazzurri. Davies non ha svelato per chi facesse il tifo, ma ha rivelato ai suoi follower che un velo di malinconia ha accompagnato la sua presenza allo stadio: "Avremmo dovuto esserci noi", ha ripetuto ai suoi follower su Instagram.