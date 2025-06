Tra gli effetti collaterali della sconfitta contro il Paris Saint-Germain c'è anche il caso Frattesi, su cui torna oggi Tuttosport in edicola. Il centrocampista, subito dopo la sconfitta, si è lamentato con l'allenatore per non essere entrato in campo.

Rimostranze a cui Inzaghi ha risposto che si sono infortunati due giocatori, Calhanoglu e Bisseck che infatti non risponderanno alla chiamata delle rispettive nazionali. Ma è un'ulteriore testimonianza di come il rapporto tra i due, Inzaghi e Frattesi, sia ondivago da tempo.