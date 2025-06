Ringiovanire la rosa e alzare la qualità. L'Inter vuole seguire questa via per mettere in piedi la squadra della prossima stagione e provare a reagire alla batosta di Monaco, con o senza Inzaghi in panchina. La rifondazione dovrà comunque seguire le linee guida di Oaktree, compresa la riduzione del monte ingaggi. SportMediaset prova a svelare le possibili mosse della dirigenza partendo dall'attacco, dove saluteranno sicuramente Marko Arnautovic e Joaquin Correa, mentre verranno ascoltate aventuali offerte per Mehdi Taremi: al loro posto l'idea è di portare in nerazzurro Santiago Castro e Ange-Yoan Bonny, profili ai quali si potrebbe aggiungere anche il possibile rientro alla base di Francesco Pio Esposito.

A centrocampo non ci sono dubbi sulle conferme di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu ma l'emittente televisiva si concentra soprattutto sulla difesa, dove sarà da decifrare il futuro di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij: l'Inter starebbe sondando la possibilità di arrivare al prestito di Matthijs de Ligt del Manchester United e, allo stesso tempo, non avrebbe mai abbandonato l'idea di un assalto all'Atalanta per Giorgio Scalvini. Prima di qualsiasi altra mossa (già chiuse le trattative per Petar Sucic e Luis Henrique) ci sarà però da risolvere il rebus panchina.

