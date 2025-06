Wesley Sneijder dalla parte di Denzel Dumfries. Dagli studi di Ziggo Sport, Wes tesse le lodi del terzino dell'Inter, grande protagonista della stagione nerazzurra: "Lo si può trovare più spesso a metà campo e in termini di efficienza è anche uno dei migliori giocatori d'Europa. È diventato il beniamino del pubblico. Se torniamo a un anno fa, non era così certo che sarebbe rimasto. Voleva andarsene, il club non lo voleva, ma alla fine hanno trovato un accordo e sta facendo una stagione fantastica. E la ciliegina sulla torta è la serie di due partite con il Barcellona".

L'ex nerazzurro è convinto che con le sue prestazioni abbia ormai stabilito definitivamente le gerarchie anche all'interno della Nazionale olandese: "Dovremmo smetterla con questa discussione. Dumfries è semplicemente il nostro terzino destro".

