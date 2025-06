"Non c’è stata partita". Adrien Rabiot commenta così a La Gazzetta dello Sport l'esito della finale di Champions League di sabato scorso tra PSG e Inter: "Tutti qui ci siamo chiesti dove fosse l’Inter che ha eliminato il Barcellona. Forse Lautaro non era al top e solo Thuram si è salvato. Poi il Psg ha fatto una grande partita che premia una grande stagione. Ma perdere 5-0 è umiliante: l’Inter non ha giocato la sua finale".

Pallone d’oro a Dembélé oppure Mbappé e Lamine Yamal hanno speranze?

"Per me se lo merita Dembélé che ha vinto la Champions, con un ruolo sempre decisivo in campo".