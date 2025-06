In attesa dell'annuncio di Petar Susic, oggi sarà il primo giorno nerazzurro di Luis Henrique. L'esterno brasiliano, in arrivo dal Marsiglia, atterrerà nel pomeriggio a Malpensa per iniziare la sua nuova avventura all'Inter. Dopo i classici step delle visite mediche (che con tutta probabilità saranno domani), delle firme e dell'ufficialità, il giocatore sarà a disposizione della sua nuova squadra già per il Mondiale per Club.

