Resyiling sì, rivoluzione no. Questa, secondo la Gazzetta dello Sport, è l'idea della dirigenza e della proprietà nerazzurra per quanto riguarda il mercato. Due acquisti sono già stati completati, quelli di Sucic e Luis Henrique, ed altri ne arriveranno. Sufficienti per convincere Inzaghi a rifiutare l'Al-Hilal? Secondo la rosea, il tecnico vorrebbe più di una "mano di bianco": Simone chiede, se non una rifondazione, certamente un rimescolamento importante della rosa. Non la pensano così Marotta e soci.

I nomi? Per l'attacco si fa spazio quello di Hojlund, non esattamente a suo agio a Manchester dopo l'arrivo da Bergamo. Il budget per la punta di grosso calibro dovrebbe essere di 40 milioni circa. Il 22enne danese è il preferito per affiancare Thuram e Lautaro. La quarta punta potrebbe essere Bonny, seguendo le linee guida di Oaktree: il 21enne del Parma è considerato un "piccolo Thuram". Dura per Castro del Bologna.

E se per la mediana il solo Sucic potrebbe non bastare, soprattutto in caso di addio di Asllani e/o Frattesi, in difesa occorre certamente un innesto. Qui da valutare ci sono le offerte per Bisseck e i profili monitorati più di altri sono quelli dei bolognesi Beukema e Lucumí.