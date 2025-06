L'Al-Hilal si muove per il mercato. Secondo quanto riportato dal media saudita Arriyadiyah, Fahad bin Nafel, presidente della compagine di Riyafh, è atterrato questo lunedì pomeriggio a Parigi con un aereo privato proveniente dalla capitale del regno per finalizzare i dettagli dei quattro acquisti stranieri che intende concludere questa settimana, prima dell'inizio del Mondiale per Club. Il primo obiettivo dell'Al-Hilal è Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, per il quale ha messo sul tavolo un'offerta di 50 milioni di euro all'anno per convincerlo ad accettare la loro sfida.

Ma non solo: nella mente del gigante saudita ci sono anche altri nomi grossi, uno per reparto: per la difesa si punta il milanista Theo Hernandez, a centrocampo l'idea è soffiare Bruno Fernandes al Manchester United. Per l'attacco, infine, la volontà è quella di arrivare all'ex Napoli Victor Osimhen.