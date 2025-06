Palla a Inzaghi. Anche il Corriere dello Sport spiega come la decisione finale spetterà unicamente al tecnico, considerando che il club intende andare avanti con lui. Domani l'incontro decisivo: dentro o fuori. Sullo sfondo è forte la tentazione per l'offerta faraonica dell'Al-Hilal.

"A oggi la sensazione è che l’offerta dall’Arabia Saudita sia tale da rendere lo scenario della separazione quello più probabile. Emerge intanto un retroscena: gli ultimi rumors, recepiti anche nella sede dell’Inter, parlano di una Juve non solo vigile sulla situazione Inzaghi ma anche attiva nell’esplorare lo scenario, almeno fino a quando non è intervenuto il ribaltone dirigenziale alla Continassa", si legge sul quotidiano romano.

Chiare le linee guida di Oaktree sul mercato: investire su giovani ad elevato potenziale tecnico e finanziario. Nessuna rivoluzione, quindi, ma "solo" un restyling. Per la panchina, in caso di addio di Inzaghi, il nome in cima alla lista è quello di Cesc Fabregas, profilo perfetto per sposare le linee guida della proprietà e adattarsi alla squadra. La novità di queste ore è che Fabregas, secondo il quotidiano, sarebbe stato chiamato ieri dalla dirigenza.

"Fabregas è blindatissimo al Como, tuttavia potrebbe vacillare di fronte a una chiamata dei nerazzurri e chiedere alla proprietà di liberarlo - si legge -. Tra le candidature c’è quella di Raffale Palladino e anche di Cristian Chivu, che ha appena salvato il Parma e che nell’Inter ha iniziato la carriera da allenatore nel settore giovanile. La difesa a tre è anche nel bagaglio di Vieira che al Genoa l’ha alternata al 4-2-3-1, quello che poi è il modulo di riferimento di Roberto De Zerbi. A Marsiglia, tuttavia, il tecnico bresciano ha sperimentato a lungo altre soluzioni: 3-5-2, difesa a tre e centrocampo a quattro con uno o due trequartisti".