Mentre il fratello Simone aspetta l'incontro di domani con l'Inter per capire che direzione prenderà il suo futuro, Filippo Inzaghi ha già preso una decisione: non sarà lui a guidare il Pisa in Serie A dopo la promozione del mese scorso. Dopo aver assistito alla finale di Champions League, Inzaghi è tornato in Toscana per trattare la risoluzione del contratto coi nerazzurri, per poter poi volare verso Palermo, lì dove lo attende la sua nuova tappa della sua carriera da tecnico.

Secondo Gianlucadimarzio.com, si lavora con il Pisa per trovare un accordo con il Palermo che, per liberare l’allenatore, acquisterebbe dai nerazzurri un giocatore in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.