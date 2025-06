Rimprovero solenne della Gazzetta dello Sport a Francesco Acerbi per aver rifiutato la convocazione in Nazionale da parte del c.t. Luciano Spalletti.

"Davvero, Acerbi, non ce l’aspettavamo - si legge -. Può darsi che Spalletti abbia sbagliato convocazioni: è suo diritto, in caso pagherà. Può darsi che a marzo sia stato un po’ forte con lei, ma gli anni non sono da Under. Può darsi tutto. Ma lei, che ha sconfitto il Male, non ha avuto il coraggio di dire al ct due settimane fa «grazie, ma no», evitando questa commedia sgradevole?".

E ancora: "Il Mondiale non dipende da lei, però averla accanto ci avrebbe dato coraggio. E poi non si dice no all’Italia. Un giorno, con più serenità, converrà d’aver sbagliato?".