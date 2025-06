A due giorni di distanza dalla debacle di Monaco di Baviera, Alessandro Bastoni, ora alle prese con gli impegni con la Nazionale italiana, attraverso il suo profilo Instagram esprime la sua amarezza per la batosta rimediata dal Paris Saint-Germain: "È dura, non è questo il finale che immaginavamo.

Una sconfitta difficile da accettare, che lascia tanta amarezza e che richiederà tanto tempo per essere compresa. Siamo delusi, prima di tutto da noi stessi. Perché conosciamo l’importanza di questo traguardo per la nostra squadra, per il club e per tutti i tifosi che ci hanno accompagnato con passione in ogni momento".



Nelle parole del difensore nerazzurro c'è un messaggio sappiamo ai sostenitori: "Ora più che mai, sappiamo quanto sia fondamentale sentirvi al nostro fianco. Continueremo a lottare e a scrivere nuove pagine della nostra storia. Forza Inter".

