La brutta e pesante sconfitta in Champions League ha chiuso (in parte) la stagione dell'Inter, attesa dal Mondiale per Club negli Stati Uniti a giugno. I nerazzurri - informa Sky Sport - si ritroveranno ad Appiano Gentile lunedì 9 giugno, mentre la partenza alla volta degli USA è fissata per due giorni dopo: il 18 è in agenda la sfida contro il Monterrey, il 21 contro l'Urawa Reds Diamonds e il 26 contro il River Plate.

La data per il ritiro della prossima stagione verrà invece fissata più avanti e dipenderà ovviamente da quanto durerà il cammino nella competizione, con la finale fissata il 13 luglio.

