Il Napoli non perde di vista la situazione di Davide Frattesi. Anzi. Il Corsport sottolinea come il club neo campione d'Italia non abbia mai abbandonato la pista che porta al centrocampista dell'Inter.

Il problema resta la valutazione del cartellino, come già a gennaio: 45 milioni la richiesta nerazzurra. "Frattesi non è incedibile, anzi sembra proprio la vera fonte di potenziale guadagno per l’Inter, ma per chiarire definitivamente il suo futuro bisogna attendere la fine della vicenda allenatore: se resterà Inzaghi, sembra scontato l’addio; se arriverà un altro tecnico, invece, è scontato che sarà interpellato. Come il giocatore dopo averne ascoltato i programmi. La certezza è che Davide, a 26 anni da compiere a settembre, aspira a più delle 47 partite giocate su 59 tra coppe e campionato, con 1.986 minuti su 5.310 e 16 da titolare. Segnando 7 gol e fornendo 2 assist", spiega il quotidiano romano.