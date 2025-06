Giovanni Branchini, intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport, ha parlato anche della situazione all'Inter dopo la finale di Champions League appena persa. "Credo che l'Inter sarebbe in ogni caso andata incontro a una necessaria rifondazione, in quanto molti elementi della squadra devono trovare alternative, se si vuole riprendere un ciclo. In quel caso bisogna anche capire che sintonia può esserci tra allenatore e società. Non dimentichiamo che anche l'Inter, pur avendo la garanzia di Marotta, è di proprietà di un fondo straniero. Non è facile leggere tra le righe quali sono le scelte. Mi preoccupa che una sconfitta eccessiva come quella dell'altra sera possa provocare un terremoto in uno dei pochi club gestiti veramente bene come è stata l'Inter degli ultimi anni".

"Sono rimasto stranito - prosegue - dal fatto che la presentazione della finale fosse stata un po' da tutti come quella della finale in cui un fondo, l'Inter, potesse farcela. Gli investimenti del PSG degli ultimi 15 anni sono incredibili. Il PSG spende per i giovani quel che l'Inter non spende per i suoi migliori giocatori. Sono differenze sostanziali, che poi subentri anche un aspetto di gioventù non è certamente negativo. Penso che molte cose oggi andrebbero riviste nel calcio, ma purtroppo chi detta le regole e imposta il funzionamento del sistema ha interesse per tutto meno che per la sostenibilità e per un calcio più piacevole per chi ne fruisce. Il calendario odierno non ha alcun senso, non si tiene conto della qualità dello spettacolo offerto e la possibilità dei calciatori di avere tempo di recupero e per allenarsi".