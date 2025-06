È praticamente conclusa la parentesi professionale allo Spezia di Francesco Pio Esposito che ieri sera ha giocato l'ultima partita con il club spezino, finita non come avrebbe desiderato ovvero con la promozione in Serie A. Letale in tal senso il ko con la Cremonese, valso la Serie A al club lombardo. A fine gara, il piccolo Espo, che anche ieri è andato in rete, è andato in lacrime a salutare i tifosi che hanno supportato la squadra anche dopo il triplice fischio. Un ringraziamento che il giovane attaccante replica anche sui social.

"Voglio dire solo GRAZIE. Tutto il resto lo sapete" premette nel post Instagram pubblicato qualche ora fa dal classe 2005 che non si perde in grossi giri di parole limitandosi all'essenzialità che va dritta al punto: "Per sempre nel mio cuore. Il vostro PIO. 'Ha segnato il ragazzo che mostra i muscoli'". Post sotto il quale arriva anche il commento del fratello Sebastiano: "Diciannove anni ed essere grandi. In tutto e per tutto sempre con te".