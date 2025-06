Aleksnder Stankovic è pronto a tornare all'Inter dopo l'esperienza in prestito al Lucerna. Il centrocampista ha voluto salutare e ringraziare il gruppo della squadra svizzera, che l'ha accolto in questi mesi di prestito: "Grato oltre ogni parola. Ti sei guadagnato un posto nel mio cuore, grazie è poco", ha scritto in un post su Instagram.