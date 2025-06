Arrivato a Coverciano Gigio Donnarumma, uno degli ultimi giocatori atteso da Spalletti per il ritrovo azzurro, il commissario tecnico di Certaldo attende ora soltanto gli interisti per vedere il gruppo Italia al completo prima del doppio cruciale impegno per le qualificazioni per il Mondiale 2026 contro Norvegia e Moldavia in programma per il 6 e il 9 giugno. Secondo le ultime notizie di Sky Sport, Barella, Frattesi, Bastoni e Dimarco sono attesi a casa Azzurri nella serata di stasera. Non ci sarà invece Francesco Acerbi che, come ben noto, ha rifiutato la convocazione e non si aggregherà al gruppo di Luciano Spalletti.