Dal ritiro della Nazionale spagnola, la stellina del Barcellona Lamine Yamal parla ai microfoni di Cadena Cope della stagione appena conclusa con la maglia blaugrana, dove con le sue scintillanti prestazioni si è candidato prepotentemente al prossimo Pallone d'oro. Un obiettivo che però per il ragazzo d'oro dei catalani non rappresenta un'ossessione: "Non penso a vincere il Pallone d'Oro. Penso a divertirmi, a giocare bene, e se deve succedere, succederà". Soffermandosi sull'annata del club, Yamal aggiunge: "Stiamo migliorando, ma dobbiamo credere in noi stessi e di essere i migliori. Quando il Real Madrid ha perso contro l'Arsenal, la gente pensava che i Blancos potessero rimontare. Invece, quando abbiamo pareggiato contro l'Inter, la gente dubitava di noi. È questo che deve cambiare". Di fronte alla domanda su un suo eventuale passaggio al Real Madrid, Yamal replica perentorio: "È impossibile".

Nell'eleggere i migliori giocatori della Champions League, poi, Yamal 'dimentica' la squadra che lo ha eliminato in semifinale: "Luis Enrique è stato il miglior allenatore, poi scelgo Gianluigi Donnarumma come portiere, Willian Pacho come difensore, poi Pedri e Vitinha come miglior centrocampista e miglior attaccante, rispettivamente".

