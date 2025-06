Dopo la grande delusione incassata ieri sera con il ko in finale play off di Serie B con il suo Spezia, sconfitta valsa l'addio al sogno promozione nella massima serie, finisce l'avventura ligure dell'interista Francesco Pio Esposito. L'attaccante, in prestito al club spezino dall'Inter, rientrerà a Milano in attesa di scoprire il suo futuro. A dare qualche indicazione su ciò che potrebbe prospettarsi per il classe 2005 è la Repubblica che, dopo il già noto interesse di Bologna, Napoli, Parma e Torino di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi, svela l'interesse di un nuovo club.

Secondo le ultime novità provenienti da Roma, a mettere nel mirino Pio Esposito è anche la Lazio che, secondo le indiscrezioni del quotidiano capitolino, proverà a sbloccare la situazione già nei prossimi giorni.

