Dopo l'esonero di Marco Baroni, la Lazio annuncia il ritorno in panchina di Maurizio Sarri. "La S.S. Lazio è lieta di annunciare il ritorno di Maurizio Sarri alla guida della Prima Squadra", si legge nell'incipit del comunicato che conferma la seconda esperienza del tecnico in biancoceleste. "Dopo l’esperienza iniziata nel 2021 - prosegue la nota -, il tecnico toscano torna a vestire i colori biancocelesti, richiamato da un legame mai interrotto con l’ambiente, con la tifoseria e con una squadra che, sotto la sua guida, ha saputo esprimere idee, gioco e appartenenza. La Società affida con fiducia a Sarri il timone tecnico del progetto, con la convinzione che il suo stile, la sua coerenza e la sua cultura del lavoro rappresentino fondamenta solide per costruire un presente ambizioso e un futuro all’altezza della storia della Lazio".

Anche il presidente Claudio Lotito ha voluto dare il suo personale bentornato al tecnico: "Maurizio Sarri è tornato a casa. Il suo ritorno è una scelta di cuore, di convinzione e di visione. Con lui vogliamo riprendere un percorso interrotto troppo presto, consapevoli che insieme possiamo riportare entusiasmo, identità e ambizione. Bentornato nella tua casa Comandante",