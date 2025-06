Nessuna rivoluzione, ma soprattutto in attacco più di un innesto appare scontato. Come conferma pure il Corsport, il nome forte è quello di Hojlund, l'ex atalantino che non si è ben adattato al Manchester United.

Fuori Arnautovic e Correa, in bilico Taremi, servono alternative per la Thu-La e il nome de danese appare quello giusto. Hojlund ha scavalcato nelle preferenze Zirkzee, ma sarà comunque importante convincere il Manchester United a lasciarlo andare in prestito, spiega il quotidiano romano. Per la quarta punta, invece, il mirino è puntato su Bonny, fermo restando che l’Inter non è disposta a farsi svenare dal Parma.