Il presidente francese Emmanuel Macron ha condannato duramente gli incidenti che hanno rovinato i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Durante il ricevimento dei giocatori di Luis Enrique al Palazzo dell'Eliseo, Macron ha dichiarato: "Nulla può giustificare quanto accaduto nelle ultime ore, gli scontri violenti sono inaccettabili. Perseguiremo, puniremo, saremo implacabili. Questi incidenti sono molto gravi, sono inaccettabili, hanno privato troppi dei nostri compatrioti di quello che avrebbe dovuto essere un momento di felicità e spensieratezza. Questo non è calcio: la nazione è in lutto e ovviamente penso alle famiglie che, mentre avrebbero dovuto vivere un momento di gioia, hanno vissuto una tragedia. Penso ai negozianti che sono state vittime di questa violenza".