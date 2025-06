Luis Henrique è sbarcato pochi minuti fa a Milano (all'aeroporto di Malpensa con un volo da Lisbona) ed è pronto a cominicare la sua nuova avventura con la maglia dell'Inter. L'esterno brasiliano, in arrivo dall'Olympique Marsiglia per una somma di 23 milioni di euro più 2 di bonus legati al percorso dei nerazzurri nella prossima Champions, nelle prossime ore si sottoporrà al classico iter delle visite mediche (in programma domani) che anticiperà la firma sul contratto e l'ufficialità.

Il classe 2001 sarà a disposizione dell'Inter per il Mondiale per Club al via tra poche settimane negli Stati Uniti: si tratta del secondo colpo del club nerazzurro dopo Petar Sucic, che ha già svolto le visite mediche e aspetta solo di essere annunciato. All'arrivo, Luis Henrique ha risposto con un secco sì quando gli è stato chiesto se per lui l'Inter rappresenta un sogno e se è pronto per il Mondiale per Club. Per il resto, parlerà dopo.

Ecco il video dell'arrivo di Luis Henrique a Milano raccolto dalla nostra redazione.

