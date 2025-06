Simone Inzaghi tiene in sospeso tutti i tifosi nerazzurri. Come ricorda Sky Sport, domani giorno della verità tra l'Inter e il tecnico, con l’incontro che dovrebbe tenersi nel pomeriggio. Inzaghi ha tanti dubbi, poco fa (svela Gianluca Di Marzio durante Calciomercato, l'Originale) era ancora indeciso. Ne sta parlando con la sua famiglia: l’Al Hilal vuole fare un mercato davvero super, regalandogli almeno tre pedine di notevole spessore.

L'Inter non ha incontrato alcun allenatore per l'eventuale sostituto, pre-allertando gli agenti di Fabregas e De Zerbi. Entrambi non saranno semplici da liberare dai rispettivi club, e chiederebbero garanzie di cambiamenti tecnici per attuare i propri piani di lavoro.