La partita di Monaco di Baviera, alla quale ha assistito dalla panchina, è stata l'ultima a referto con l'Inter per Marko Arnautovic, che in estate lascerà il club nerazzurro. Anche il quotidiano austriaco Salzburger Nachrichten ritiene che l'esperienza dell'attaccante a Milano sia terminata, tanto da non prendere parte al Mondiale per Club. Sempre secondo il giornale, Arnautovic avrebbe ricevuto due offerte vantaggiose dal mondo arabo. Un club saudita, di cui non è stato reso noto il nome, sta cercando da tempo di mettere le mani sulla punta classe 1989. Ora l'attaccante sembra stia seriamente considerando di trasferirsi. Si dice che anche un altro club della regione stia mostrando un forte interesse.

Inoltre, circolano voci in Serbia su un suo trasferimento alla Stella Rossa di Belgrado. I media locali ipotizzano che Arnautovic potrebbe trasferirsi nel suo Paese natale la prossima stagione. Le dichiarazioni dell'ex giocatore serbo, oggi opinionista televisivo, Aleksandar Stojanovic lasciano intendere che ci siano stati dei colloqui con il giocatore: "Ho parlato con Marko del suo futuro, ha detto che ne parlerà con suo fratello e con le parti interessate dopo la finale di Champions League. Non è impossibile che lo vedremo più spesso nella nostra patria la prossima stagione".

