Intervenuto sulle frequenze di Radio Rai nel corso della trasmissione 'Radio Anch'Io Sport', Serse Cosmi commenta la clamorosa caduta dell'Inter in finale di Champions League soffermandosi poi anche su Simone Inzaghi: "L'Inter ha vissuto gli ultimi 40-45 giorni della propria stagione in maniera diametralmente opposta a quello che aveva fatto prima. È successo qualcosa di inaspettato. Fascino del Triplete? A mio avviso non è stato sbandierato dall'Inter, era semplicemente un'opportunità, a un certo punto della stagione anche legittima: oggettivamente il campionato era in grado di poterlo vincere come la Coppa Italia e la Champions la stava divorando nella maniera migliore possibile. Poi ha inanellato una serie di non risultati conditi da ingenuità e mancanza di lucidità che l'hanno messa nelle condizioni di vivere l'ultimo mese tra mille paure, problemi e difficoltà".

Col Barcellona si era visto altro...

"La doppia sfida col Barcellona è stata un'illusione, perché poi in finale si è presentata vuota, senza forze, senza carica. Ma soprattutto quello che ha stupito tutti è stata la completa mancanza di reazione".

Cosa pensa del futuro di Inzaghi?

"Se Simone vuole reagire a questa giornata terribile, ci sono due soluzioni: reagire con la squadra con la quale sei arrivato a un passo da qualcosa di straordinario e confermarsi, oppure voltare pagina, che non significa necessariamente andare in Arabia".