Il Paris Saint-Germain si regalerà Franco Mastantuono, classe 2007 con una clausola rescissoria da 45 milioni di euro per liberarlo dal contratto con il River Plate. Secondo quanto riporta Tuttosport, il PSG pagherà la clausola e si farà un regalo per il successo in Champions LEague.

Diciotto anni ad agosto, Mastantuono (convocato da Scaloni nella nazionale maggiore argentina) è ormai a un passo dai parigini. Superato di slancio anche il Manchester City.