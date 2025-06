Secondo la Gazzetta dello Sport, nel post di Davide Frattesi ci sarebbe anche un attacco a Inzaghi. Il passaggio indicato è quello relativo al mancato ingresso in campo, già tema di mini-discussione durante la finale. "Perché non mi hai fatto entrare, mister? Me lo meritavo...", avrebbe detto Frattesi al suo allenatore nello spogliatoio senza ricevere risposte ritenute soddisfacenti. Niente scontri plateali, ma una distanza evidente secondo la rosea.

Concetto indirettamente ribadito su Instagram dall'ex Sassuolo: "Avrei voluto essere lì dentro a combattere con i miei fratelli, e il fatto di non averlo potuto fare fa male". Insomma, in caso di permanenza di Inzaghi, il futuro di Frattesi sarebbe lontano da Milano. Diverso il discorso in caso di arrivo sulla panchina di un nuovo allenatore.

L'Inter - secondo la Gazzetta - punta a un tesoretto da 60 milioni per le cessioni. Possibile partente, dunque, non solo Frattesi: occhio anche a Yann Bisseck, molto apprezzato in Europa e specialmente in Premier League. Certamente non faranno parte più della squadra né Correa né Arnautovic, mentre si ascolteranno offerte per Taremi e pure per Asllani.