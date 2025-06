Se il faccia a faccia tra Inzaghi e la società dovesse dare come esito una separazione, per l'Inter sarebbe il momento di cercare un sostituto. Secondo Tuttosport, la prima scelta era in realtà Vincenzo Italiano, ma ha rinnovato con il Bologna e sembra intenzionato a rimanere in Emilia. Fuori dai giochi anche De Zerbi, che rimarrà all'Olympique Marsiglia.

Restano quindi tre nomi: Chivu, Vieira e Fabregas. Quest'ultimo ha detto no alla Roma ed è legato al Como anche dal fatto di avere delle quote societarie. Un nome, tra l'altro, che divide la dirigenza per la poca esperienza alle spalle. Ben conosciuto ad Appiano Gentile è Christian Chivu, sette stagioni da calciatore e sei da allenatore delle giovanili con l'Inter. Ha fatto bene a Parma, salvando i gialloblu e fermando diverse squadre di vertice: Napoli, Inter, Fiorentina, Lazio più una vittoria a Bergamo contro l'Atalanta. Ha allenato in questi mesi Bonny, obiettivo nerazzurro.

In ultimo c'è Patrick Vieira, che ha più esperienza in panchina di Fabregas e Chivu e a Genova ha dimostrato di essere preparato e razionale.